Игорь Албин: "Мы первыми разработали стандарты по вибрации поля"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в интервью "СЭ" отметил, что работы по устранению повышенной вибрации поля на стадионе на Крестовском острове подходят к концу. По его словам, до строительства этой арены не существовало стандартов по этому показателю.

– Устранена ли вибрация?

– Начну с того, что в мире не существует ее стандартов. Чтобы понять, как ведет себя поле, нам надо было провести замер. Для этого взяли жесткий образец – стадион "Петровский". Инженеры-проектировщики провели интеллектуальную атаку и настроили поле. Во-первых, нам предстояло повысить жесткость конструкции за счет второстепенных балок – более 80 процентов этих работ выполнено, 300 тонн металла доварено. Во-вторых, нужно было закрепить плиту между балками и газоном – это уже готово. В-третьих, существовала необходимость подвесить поле в стационарном положении на домкратах – всего их около семисот. Эти подходят к концу.

– То есть все требования ФИФА выполнены?

– Да. Мы даже разработали стандарты вибрации и утвердили их нормативным актом. Первые в мире! (Улыбается.) Они выше, чем в производственных помещениях, но ниже, чем в жилых. (Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)