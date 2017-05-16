Игорь Албин: "Матч открытия Кубка конфедераций в Петербурге точно пройдет на хорошем газоне"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что матч открытия Кубка конфедераций на стадионе "Санкт–Петербург" точно пройдет на хорошем газоне. Ранее было принято решение не проводить на стадионе 17 мая матч чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром", который должен был стать третьим тестовым для арены в преддверии Кубка конфедераций.

– Матч 17 июня железобетонно пройдет на стадионе при хорошем газоне, – цитирует ТАСС Албина. – Это было совместное решение поберечь слабую корневую систему газона и заняться санацией. Сейчас на стадионе используются лампы, которые имитируют солнечный свет, агротехники предлагают поднять температуру до 20 градусов, чтобы трава лучше росла. Сейчас температура 18 градусов.