Игорь Албин: "Каждый рубль, вложенный в строительство стадиона "Крестовский", должен использоваться эффективно"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что каждый рубль, вложенный в строительство инфраструктурных объектов к Кубку конфедераций, должен использоваться эффективно. По его словам, вопросы о возможности открытия новых уголовных дел, связанных с постройкой стадиона "Крестовский" нужно адресовать правоохранительным органам.
- Стадион построен, но может быть, со временем в связи с ним всплывут новые уголовные дела? - вопрос Албину.
- А вам их мало? Но вообще вопрос не по адресу - обратите его в правоохранительные органы. Каждый должен заниматься своим делом. Могу лишь сказать, что бюджет строительства обеспечивало правительство Санкт-Петербурга, и что каждый рубль должен вкладываться эффективно.
- Общаетесь ли вы с другими городами, где пройдут матчи Кубка конфедераций?
- Мы в курсе всего, что там происходит. Самая большая проблема для нас - нормативы, принятые еще в советский период. Экономика сейчас рыночная, а нормативы - плановые. (Сергей ЦИММЕРМАН)
lev48
Правильно говоришь,господин Албин.Каждый рубль(доллар) давно,с начала строительства стадиона,уже работает в каких-нибудь оффшорах и оброс приличными процентами за эти годы.
15:48
Pleafant
Не уверен в эффективности вложений в строительство Крестовского,зато уверен,что каждый рубль,утащенный с этой стройки вложен очень эффективно в строительство недвижимости,супериномарки и валютные запасы некоторых физических лиц.
14:37
abs68
Надо красть с размахом, а вот кто украл на мелочь, на тех и завели, надо же было найти крайнего.
14:37