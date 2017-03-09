Игорь Албин: "Каждый рубль, вложенный в строительство стадиона "Крестовский", должен использоваться эффективно"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что каждый рубль, вложенный в строительство инфраструктурных объектов к Кубку конфедераций, должен использоваться эффективно. По его словам, вопросы о возможности открытия новых уголовных дел, связанных с постройкой стадиона "Крестовский" нужно адресовать правоохранительным органам.

- Стадион построен, но может быть, со временем в связи с ним всплывут новые уголовные дела? - вопрос Албину.

- А вам их мало? Но вообще вопрос не по адресу - обратите его в правоохранительные органы. Каждый должен заниматься своим делом. Могу лишь сказать, что бюджет строительства обеспечивало правительство Санкт-Петербурга, и что каждый рубль должен вкладываться эффективно.

- Общаетесь ли вы с другими городами, где пройдут матчи Кубка конфедераций?

- Мы в курсе всего, что там происходит. Самая большая проблема для нас - нормативы, принятые еще в советский период. Экономика сейчас рыночная, а нормативы - плановые. (Сергей ЦИММЕРМАН)