Игорь Албин: "До 31 мая нужно определиться с газоном на стадионе "Санкт-Петербург"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что решение о возможной замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" может быть принято не позже 31 мая. На прошлой неделе с "Санкт-Петербурга" на стадион "Петровский" был перенесен матч 29-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром", который пройдет 17 мая.

Данное решение было принято в связи с тем, что такая мера позволит полностью подготовить поле "Санкт-Петербурга" к играм Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

– Газон сейчас проходит санацию, но на всякий случай я еще в прошлом году зарезервировал три рулонных газона, – цитирует ТАСС Албина. – Один из них сейчас лежит на тренировочной площадке на проспекте Металлистов. Эти газоны очень нетребовательны в уходе. 31 мая - точка невозврата по решению о том, на каком газоне будут проводиться матчи Кубка конфедераций.