19:30 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Игорь Албин: "До 31 мая нужно определиться с газоном на стадионе "Санкт-Петербург"

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что решение о возможной замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" может быть принято не позже 31 мая. На прошлой неделе с "Санкт-Петербурга" на стадион "Петровский" был перенесен матч 29-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром", который пройдет 17 мая.

Данное решение было принято в связи с тем, что такая мера позволит полностью подготовить поле "Санкт-Петербурга" к играм Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

– Газон сейчас проходит санацию, но на всякий случай я еще в прошлом году зарезервировал три рулонных газона, – цитирует ТАСС Албина. – Один из них сейчас лежит на тренировочной площадке на проспекте Металлистов. Эти газоны очень нетребовательны в уходе. 31 мая - точка невозврата по решению о том, на каком газоне будут проводиться матчи Кубка конфедераций.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4256848

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Kolchak А чем там определяться, по погоде как раз можно картошку посадить. Будет неплохой урожай.////////////////////////Да, картофан пусть сажают и экспортируют за границу. Таким образом, получая прибыль, можно в скором времени и Распил-Арену окупить. Через 2 млрд. лет.

19:48

Kolchak

А чем там определяться, по погоде как раз можно картошку посадить. Будет неплохой урожай.

19:37

gruzovik62

Руки! Мать Вашу!!!!

19:33

gruzovik62

А раньше определиться не смог? Пуки были пилой заняты?!!!!!!!

19:32