18:34 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Игорь Албин: "Болельщики решат, назвать ли стадион на Крестовском "Зенит" или "Стадион имени Кирова"

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин название стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, будет выбрано в результате голосования на референдуме после мирового первенства. На время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 стадион официально получил название "Санкт-Петербург".

– Решение о названии стадиона после чемпионата мира будет решаться голосованием на референдуме, – цитирует "Р-Спорт" Албина. – Может, назовут "Зенит", может, "Стадион имени Кирова". Это решит народ и болельщики.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170516/1120526659.html

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