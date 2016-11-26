Хуан Пицци: "Сборная Чили привезет на Кубок конфедераций самый сильный состав"

Тренер сборной Чили Хуан Пицци после жеребьевки Кубка конфедераций отметил, что его команда будет играть на максимуме своих возможностей, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Сборная Чили попала в одну группу с Германией, Австралией и победителем Кубка Африки.

– Мы приедем на турнир и сыграем на максимуме наших возможностей. Мы выставим лучший состав, чтобы сыграть с лучшими командами мира! Уровень нашей команды позволяет нам играть достаточно хорошо, показывать результат. Любая ошибка будет стоить нам вылета из турнира.