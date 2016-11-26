19:17 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Хуан Пицци: "Сборная Чили привезет на Кубок конфедераций самый сильный состав"

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Тренер сборной Чили Хуан Пицци после жеребьевки Кубка конфедераций отметил, что его команда будет играть на максимуме своих возможностей, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Сборная Чили попала в одну группу с Германией, Австралией и победителем Кубка Африки.

– Мы приедем на турнир и сыграем на максимуме наших возможностей. Мы выставим лучший состав, чтобы сыграть с лучшими командами мира! Уровень нашей команды позволяет нам играть достаточно хорошо, показывать результат. Любая ошибка будет стоить нам вылета из турнира.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Знаток1964

Шеф......Усе пропало......ЧИЛИ супер состав в Россию привезет.....а если так поступят и другие страны участники?.....Что тогда делать нашим мастерам......играть в футбол что ли ?

19:32

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