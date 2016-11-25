17:55 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Хуан Карлос Осорио: "На Кубке конфедераций у России есть преимущество"

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Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио подчеркнул, что на Кубке конфедераций-2017 у сборной России будет козырь в виде домашних трибун. Завтра в Казани состоится жеребьевка турнира. Помимо России и Мексики в нем примут участие Германия, Португалия, Австралия, Чили, Новая Зеландия и победитель Кубка Африки-2017.

- У России очень динамичная команда, которая хорошо играет в быстрый пас и действует на "втором этаже", - цитирует ТАСС Осорио. - У вас атлетичные футболисты, против них будет сложно играть. Также у России есть преимущество, потому что она принимает турнир. Мы не думаем о том, кто нам достанется на жеребьевке.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3814799

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КОММЕНТАРИИ (1)
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serenky25

У России очень динамичная команда, которая хорошо играет в быстрый пас и действует на втором этаже, - цитирует ТАСС Осорио. Уполномочен заявить что ТАСС ошибается.

18:09

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ