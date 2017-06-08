Хуан Антонио Пицци: "Сборную России выделяет мощь и физическая сила"

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци отметил, что изучает всех соперников своей команды. Также специалист рассказал, в каком состоянии его игроки подходят к товарищескому матчу с Россией.

– Сборную России разбирали? Кого отметите?

– Конечно, мы знаем все сборные и разбираем каждого соперника. Не хотелось бы кого-то выделить. Мы на всех внимание обращаем. Знаем, что эту команду выделяет мощь и физическая сила.

– Вчера в СМИ появилось фото, где вы разговаривали с защитником Эухенио Мена. О чем говорили?

– Мы обсуждали сложную тему. Появилась информация, что он ездил на машине с превышением скорости и в опьянении. Он признал ошибку и конфликт улажен.

– В каком состоянии сборная Чили походит к товарищескому матчу со сборной России и к Кубку Конфедерации? Клаудио Браво и Алексис Санчес в частности.

– Я доволен формой команды и игроками. Большинство из ребят провели сложные чемпионаты с травмами. Мы дали отдых. Тренировки продолжатся, и игроки сохранят настрой. У Браво все идет хорошо. Если так и дальше пройдет восстановление, мы его увидим. А Санчес только сегодня прилетел, и мы с ним пока не общались. Сегодня на тренировке это сделаем. Посмотрим, что будет завтра. (Елена ГРИГОРЕВСКАЯ)

9 июня россияне в рамках подготовки к турниру проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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