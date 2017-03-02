Хуан Антонио Пицци: "Сборная Чили будет стремиться выиграть Кубок конфедераций-2017"

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци отметил, что предстоящий Кубок конфедераций-2017 крайне важен для болельщиков национальной команды. Чилийцы выступят на групповом турнире соревнования с Камеруном, Австралией и Германией.

– Ожидания чилийских болельщиков очень велики, поскольку этот турнир – это нечто неизведанное для национальной сборной, и он станет праздником, – цитирует пресс-служба ФИФА Пицци. – Нас ждет соперничество с командами самого высокого уровня. На подобных турнирах не следует злоупотреблять повышением мотивации, поскольку она и так присутствует в достаточной степени. Мы будем стремиться к победе. Знаем, что сделать это будет тяжело, но мы всегда приезжаем с надеждой на успех и верой в то, что нам по силам одолеть соперников.