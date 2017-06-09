Хуан Антонио Пицци: "Россия здорово играет в обороне"

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци после контрольного матча с Россией (1:1) в Москве отметил, что его команда набирает форму. Также он признался, что определенность с основным вратарем наступит перед стартом Кубка конфедераций-2017, передает корреспондент "СЭ" Ярослав СУСОВ.

– В первом тайме команда доминировала, но мы знали, что соперник здорово играет в обороне – много футболистов, мало пространства, – начал Пицци. – А во второй половине игры вышел Алексис Санчес, и мы забили гол. Так что результат закономерен. Продолжаем готовиться к Кубку конфедераций.

– В чем команда может прибавить?

– Всегда есть возможность улучшить игру. У нас еще есть время. Но сегодня уже были моменты в атаке. Многие футболисты долго не играли, но для этого и нужны товарищеские матчи. Мы набираем форму.

– В каком состоянии Клаудио Браво?

– Врачи работают. Клаудио тоже старается из-за всех сил. Да, он не играл с апреля. Но ему нужно не так много времени, чтобы привести себя в форму. Но только ближе к турниру поймем, кто именно будет играть – Браво или Эррера.

– Вчера вы сказали, что не знаете, будет ли играть Алексис Санчес. Почему все-таки выпустили его?

– Пообщался с футболистом. Вижу желание в его глазах. Считаю, что он получил достаточно времени на поле. Будем готовиться к важнейшему матчу с Камеруном.

"СЭ" вел трансляцию матча Россия - Чили. В групповом турнире Кубка конфедераций чилийцы встретятся с Германией, Австралией и Камеруном.

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