Хосе Фуэнсалида: "У сборной России очень сильная оборона"

Полузащитник сборной Чили Хосе Фуэнсалида после товарищеского матча против России (1:1) подчеркнул, что опыт игры против такой сильной обороны, как у россиян, пригодится чилийцам на Кубке конфедераций-2017.

- Это был сложный матч, - сказал Фуэнсалида. - У россиян очень сильная оборона, поэтому для нас это было настоящей проверкой. Эта команда тоже выступает на Кубке конфедераций, поэтому, думаю, такой опыт нам пригодится.

- Что можете сказать про Москву? Как вам город?

- Мы практически не успели осмотреть город, потому что много тренировались и провели большую часть времени в отеле. Но то, что мы увидели, очень понравилось. (Ярослав СУСОВ)

В групповом турнире Кубка конфедераций чилийцы встретятся с Германией, Австралией и Камеруном.

Трансляция матча Россия – Чили //

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