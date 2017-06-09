Хосе Фуэнсалида: "У сборной России очень сильная оборона"

Полузащитник сборной Чили Хосе Фуэнсалида после товарищеского матча против России (1:1) подчеркнул, что опыт игры против такой сильной обороны, как у россиян, пригодится чилийцам на Кубке конфедераций-2017.
- Это был сложный матч, - сказал Фуэнсалида. - У россиян очень сильная оборона, поэтому для нас это было настоящей проверкой. Эта команда тоже выступает на Кубке конфедераций, поэтому, думаю, такой опыт нам пригодится.
- Что можете сказать про Москву? Как вам город?
- Мы практически не успели осмотреть город, потому что много тренировались и провели большую часть времени в отеле. Но то, что мы увидели, очень понравилось. (Ярослав СУСОВ)
В групповом турнире Кубка конфедераций чилийцы встретятся с Германией, Австралией и Камеруном.
Трансляция матча Россия – Чили //
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Чили
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- Хосе Фуэнсалида
Генри Морган
К сожалению, оборона оставляет желать лучшего.Больше всего беспокоит вратарская линия. Ни один вратарь не внушает спокойствия. Очевидно, что в России уже есть вратари сильней Акинфеева. И пора бы их тоже ставить на ворота.
00:21
Mao11
Вообще то кроме установок тренера игроки обязаны своим калганом думать на поле, а не только тренерские установки выполнять. Например, Смолов загубил очень перспективную контратаку в первом тайме и все время пытался показать свои таланты, нашел место, сейчас главное научиться командной игре, а он тянет на себя постоянно в ущерб игре команды и опять никто не видит своих партнеров на поле в моменте с голом в наши ворота вместо того что бы закрыть игрока который начал движение к нашим воротам вся сильная оборона пялилась на Санчеса и в итоге гол. Это и говорит о том что чилиец просто уважает хозяев и не хочет показаться невежливым и все, но с португальцами и мексиканцами такое безобразие не прокатит и голы будут сыпаться как из рога изобилия и еще , техничные команды все поголовно играют на опережение и у них много футболистов с голевым чутьем умеющих предугадывать обстановку на поле за некоторое время до наступления события наши в этом плане полные ноли.
00:09
Mao11
На вопрос о Москве, какой ответ хотели услышать наверно безобразная да. Побанальнее и тупее вопроса не нашлось. А по обороне увидим со сборной Португалии и Мексики а сейчас говорить просто не о чем.
23:56 9 июня
ravilius777
ну да, стоять умеют
23:55 9 июня