Хеведес может пропустить Кубок конфедераций

Защитнику "Шальке" и сборной Германии Бенедикту Хеведесу, возможно, понадобится операция, сообщает Kicker. 29-летний защитник давно испытывает проблемы с пахом, изначально предполагалось, что хирургическое вмешательство не понадобится, однако теперь ситуация может измениться. В случае, если Хеведесу все же понадобится операция, он пропустит остаток сезона и Кубок конфедераций-2017.

Турнир пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Сборная Германии выступит в группе B с Чили, Камеруном и Австралией. В группе А сыграют Россия, Португалия, Мексика и Новая Зеландия.