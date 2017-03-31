11:10 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Хави Грасия: "Призываю болельщиков из Чили и Мексики приехать в Россию на Кубок конфедераций"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после тренировки казанского клуба в преддверии матча 21-го тура против "Зенита" ответил на вопрос мексиканского журналиста о своей жизни в России, передает корреспондент "СЭ" Артур ЕНИКЕЕВ. Специалист отметил, что в российском чемпионате результаты добываются очень тяжело, однако он доволен опытом работы в РФПЛ.

– Все испаноязычные поклонники футбола следят сейчас за Россией. Как вам в России? Что можете сказать о городе, стране, футболе, чемпионате? Летом здесь пройдет Кубок конфедераций.

– Здесь очень высокий уровень, – сказал Грасия. – Чемпионаты России и Испании очень разные. Я не говорю, какой лучше, а какой хуже. Просто они разные. Тут очень высокие требования. Результаты здесь даются очень тяжело. Я очень рад тому, что работаю в России. Здесь отличные люди. Для меня это отличный опыт. Единственная проблема – языковой барьер. Нужно время на адаптацию. Но при большом желании – это не проблема. Я призываю болельщиков из Мексики и Чили приехать в Россию на Кубок конфедераций. Летом здесь тепло и вся атмосфера пропитана футболом.

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