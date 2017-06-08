Хавьер Эрнандес - в составе сборной Мексики на Кубок конфедераций

Тренерский штаб сборной Мексики определился с окончательным составом на Кубок конфедераций-2017. Форвард "Байера" Хавьер Эрнандес включен в заявку на турнир, на котором мексиканцы на групповой стадии сыграют с Россией, Новой Зеландией и Португалией.

Полностью состав мексиканцев выглядит следующим образом:

вратари Гильермо Очоа ("Гранада", Испания), Альфредо Талавера ("Толука"), Родольфо Кота ("Гвадалахара");

защитники Нестор Араухо ("Сантос Лагуна"), Карлос Сальседо ("Фиорентина", Италия), Луис Рейес, Рафаэль Маркес (Оба - "Атлас"), Диего Рейес ("Эспаньол", Испания), Эктор Морено ("Байер", Германия);

полузащитники Хонатан Дос Сантос ("Вильярреал", Испания), Мигель Лаюн, Хесус Корона, Эктор Эррера (Все - "Порту", Португалия), Джовани Дос Сантос ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Карлос Вела ("Реал Сосьедад", Испания), Андрес Гуардадо (ПСВ, Голландия), Хавьер Акино ("Тигрес"), Освальдо Аланис ("Гвадалахара");

нападающие Марко Фабиан ("Айнтрахт", Германия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Хавьер Эрнандес ("Байер", Германия), Орибе Перальта ("Америка"), Ирвинг Лосано ("Пачука").

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Мексики