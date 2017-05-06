Харри Кьюэлл: "В обозримом будущем роботы будут играть важную роль в футболе"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Австралии Харри Кьюэлл выразил мнение, что в ближайшем будущем в футболе будут активно использоваться роботы. Сегодня ветеран вместе с бывшим игроком сборной России Дмитрием Булыкиным принял участие в открытии парка Кубка конфедераций-2017 в Сочи. В рамках праздничных мероприятий футболисты попытались переиграть робота-вратаря.

- Игра показала, что робота обыграть непросто, поэтому я считаю, что это великолепная идея внедрить в тренировочный процесс роботов, - цитирует ТАСС Кьюэлла. - Уверен, в какой-то момент они будут играть важную роль. Например, на футбольном поле выстраивать 11 роботов против 11 футболистов для отработки различных ударов, движений. И это вопрос обозримого будущего.