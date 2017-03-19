Харри Кьюэлл: "Кубок конфедераций-2017 - отличная возможность поближе познакомиться с Россией"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Австралии Харри Кьюэлл высказал мнение, что на предстоящем Кубке конфедераций в России его национальная команда покажет интересный футбол. Экс-хавбек подчеркнул, что австралийцы на турниры выступят в очень сложной группе.

– Австралия впервые едет на Кубок конфедераций как чемпион Азии. Поможет ли в России опыт выступлений на Кубке Азии?

– Чтобы добиться успеха в финальной части турнира, нужно всегда оставаться собранным. У кого-то могут сдать нервы, а кто-то наоборот может расслабиться – мол, мы уже пробились в финальную стадию. Звание чемпионов Азии позволило Австралии почувствовать вкус победы в крупном международном турнире. Кубок конфедераций – это сложный турнир, недаром его называют "Турниром чемпионов", поэтому он станет для команды серьезным испытанием. Кроме того, это отличная возможность поближе познакомиться с Россией.

– Чем "соккеруз" смогут удивить болельщиков в России в этом году?

– Думаю, команда покажет интересный футбол. На прошлом чемпионате мира в Бразилии мы попали в очень сложную группу, но сумели удивить многих своей игрой. Мы хорошо играли, но нам просто не повезло. Думаю, соперники хорошо нас изучат, поэтому Австралия должна быть готова на все сто. Каждый игрок должен четко знать свое место на поле и ясно понимать, чего от него ждут.

– У Австралии сложная группа, где играют также сборные Германии, Чили и Камеруна. По силам ли команде повторить успех 1997 года и выйти в финал турнира?

– Мы будем играть с чемпионами мира, победителями Кубка Америки и триумфаторами Кубка африканских наций, которые сейчас, кстати, в хорошей форме. После Кубка Азии прошло уже немало времени, а вот Кубок африканских наций проводился совсем недавно, поэтому Камерун как раз вышел на пик формы, и они сыграны. Германия всегда была грандом мирового футбола, Чили тоже в неплохой форме, но хорошо, что мы играли против чилийцев на прошлом чемпионате мира, поэтому тренер сможет выбрать правильную тактику. Будет сложно, но мы ведь тоже чемпионы. Надо выходить на поле с гордо поднятой головой и биться до последнего.