22:23 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Гойкочеа привез трофей Кубка конфедераций в Мексику

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Трофей победителей Кубка конфедераций продолжает свое путешествие по странам-участницам "турнира чемпионов", который пройдет в России с 17 июня по 2 июля, сообщает пресс-служба ФИФА. Сегодня кубок побывал в Мехико в сопровождении легендарного вратаря сборной Аргентины Серхио Гойкочеа.

В рамках своего двухдневного пребывания в мексиканской столице экс-голкипер, ставший победителем самого первого Кубка конфедераций в 1992 году, посетил штаб-квартиру Федерации футбола Мексики и поделился воспоминаниями о той победе и своими ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций в России. 

- За время, прошедшее с 1992 года, Кубок конфедераций превратился в настоящий "турнир  чемпионов", участие в котором является мечтой любого футболиста, - заявил Гойкочеа. - Многие хотели бы принять участие, но к турниру допускаются лишь восемь команд. Россия трудится не покладая рук, чтобы обеспечить наилучшие условия командам, которые приедут туда этим летом. Я уверен, что Кубок станет настоящим праздником.

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Материалы REN-TV

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