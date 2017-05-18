Глушаков посетил футбольный урок, посвященный Кубку конфедераций-2017

Капитан "Спартака" Денис Глушаков посетил футбольный урок, посвященный предстоящему Кубку конфедераций-2017, прошел в московской школе номер 1293. Также в нем приняли участие руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев и посол чемпионата мира-2018, актер и шоумен Сергей Белоголовцев.

– Я давно не был в школе, очень рад тут побывать, – приводит ТАСС слова Глушакова. – Я считаю, что такие уроки нужно проводить во всех городах, тогда наш футбол будет идти по правильному пути. "Спартак" – чемпион, болеем за сборную России.

Открытые уроки проходят сегодня, 18 мая, в общеобразовательных школах всех 11 городов – организаторов чемпионата мира-2018 года. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Казань примет три игры группового турнира и полуфинал.