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Глен Мосс: "Представлять Новую Зеландию на Кубке конфедераций – большая честь"

Голкипер сборной Новой Зеландии Глен Мосс подчеркнул, что гордится представлять страну на Кубке конфедераций. Первый матч на турнире новозеландцы проведут 17 июня против России. В этой группе также выступят Португалия и Мексика.

– Выступать на мировом уровне – это лучшее, что может случиться с футболистом, – приводит nzfootball.co.nz слова Мосса. – Самая большая гордость – представлять страну на таких турнирах. Это именно то, к чему я все время стремился.

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