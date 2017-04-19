Глава МЧС проинспектировал "Казань Арену"

Глава МЧС Владимир Пучков посетил с инспекционным визитом "Казань Арену", сообщает welcome2018.com. Он осмотрел силы и технику ведомства на площадке стадиона в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова. Пучков также провел совместное совещание рабочей группы правительственной комиссии и правительства Татарстана по вопросам обеспечения безопасности Кубка конфедераций.

"Казань Арена" примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций, а также четыре игры группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.