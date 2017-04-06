Глава DFB: "Постараемся добиться максимума в России"

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель отметил, что тренерам сборной Германии предстоит определиться, кто из игроков предстоящим летом сыграет на Кубке конфедераций, а кто – на молодежном чемпионате мира.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля, а молодежный чемпионат Европы (для игроков, родившихся после 1 января 1994 года) в Польше – с 16 по 30 июня.

– Дело в том, что одновременно с Кубком конфедераций будет проходить молодежный чемпионат Европы, – цитирует ТАСС Гринделя. – Спортивному блоку федерации во главе с тренером национальной сборной Йоахимом Левом предстоит определиться, кто из игроков поедет в Россию, а кто – в Польшу. Также нужно учитывать, что у ряда игроков накопится огромное количество матчей в текущем сезоне, и им понадобится время для восстановления.

Постараемся добиться максимума и в России, и в Польше. Но не нужно забывать, что победитель Кука конфедераций еще ни разу не выступил успешно на последующем чемпионате мира. Наша цель – выиграть чемпионат мира в России, мы фокусируемся именно на этом турнире.

В любом случае, на Кубок конфедераций мы привезем конкурентоспособную команду, которая сможет оставить хорошее впечатление.