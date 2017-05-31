Гинтарас Стауче: "Первый номер - Акинфеев? Черчесов!"

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче заявил, что в национальной команде все голкиперы хорошо работают, и тяжело будет определиться с первым номером. Напомним, что для подготовки к Кубку конфедераций-2017 в сборную были вызваны Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гильерме ("Локомотив"), Александр Беленов ("Уфа") и Владимир Габулов ("Арсенал").

– Первый номер – Акинфеев?

– Первый номер – Черчесов, – сказал Стауче. – Все вратари хорошо работают, отцеплять кого-то будет очень тяжело. Это всегда тяжелый выбор. (Гоша ЧЕРНОВ)

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика(24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

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