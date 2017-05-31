Гинтарас Стауче: "Медведев провел хороший отрезок, но мы не можем всех забрать в сборную"

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче заявил, что голкипер "Локомотива" Гильерме без проблем влился в команду, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также специалист объяснил, почему в сборную был вызван Владимир Габулов и просматривается ли для команды Никита Медведев из "Ростова".

– Как себя чувствует Гильерме? Он же бразилец...

– Он россиянин, не бразилец! Работает очень хорошо, влился в команду, - сказал Стауче. - Проблем с ним нет.

– Трудно будет озвучить решение лишнему голкиперу?

– Всегда тяжело сказать футболисту, что он не попал в заявку.

– У Габулова совсем недавно была игровая практика. Он в лучшем состоянии, чем остальные?

– Все вратари готовы. Пара дней ничего не решает. В недельном клубном цикле тоже бывает один день выходной, иногда два.

– Почему именно Габулов? Неочевидный выбор.

– Он давно в футболе, очень опытный, играл за сборную. Мы решили, что он может принести сборной пользу.

– Никиту Медведева рассматривали в качестве кандидата в сборную?

– Мы всех вратарей просматриваем. Да, он провел неплохой отрезок, но надо посмотреть, что будет дальше. Это только начало. Мы не можем сразу всех забрать в сборную, но всех держим на крючке. И не забывайте, что в "Ростове" есть еще один кандидат – Джанаев.

– Ребров тоже в обойме?

– Про Реброва говорил главный тренер, я не хочу добавлять ничего. Там и так все ясно.

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика(24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

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