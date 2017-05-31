Гинтарас Стауче: "Еще пара дней и Акинфеев будет готов"

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче заявил, что состояние здоровья голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева улучшается, и он будет готов уже через несколько дней, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также специалист рассказал о новом методе тренировок вратарей в национальной команде.

– Акинфеев не был в тренажерном зале сегодня. Как его здоровье?

– Его состояние улучшается, - сказал Стауче. - Делает почти все, что надо. Думаю, еще парочку дней – и он будет готов.

– Вратари тренируются в специальных темных очках. Расскажите о них.

– Эти очки помогают улучшать реакцию и концентрацию. А это и нужно вратарю – всегда быть внимательным и читать, что делает соперник. В эти очки вставлены мигающие датчики, яркость и скорость которых можно регулировать. Начинаем с медленной скорости, потом делаем быстрее и быстрее. Глаза голкиперов напрягаются, вратари сосредотачиваются только на мяче. Сначала трудно, непривычно, но через месяц виден прогресс.

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика(24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

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