Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме поздравил болельщиков с Днем русского языка. Сейчас голкипер находится в расположении национальной команды, проходящей подготовку к Кубку конфедераций-2017.

"Привет! Поздравляю всех с Днем русского языка. Не скучайте, скоро увидимся", - сказал Гильерме в видеообращении.

Всем привет от Гили из расположения @TeamRussia! И с днём русского языка 🇷🇺 pic.twitter.com/Ov0bfodZ81 – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 6 июня 2017 г.

9 июня Россия проведет товарищеский матч против Чили, который станет последним в преддверии Кубка конфедераций.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).