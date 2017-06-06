Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме поздравил болельщиков с Днем русского языка. Сейчас голкипер находится в расположении национальной команды, проходящей подготовку к Кубку конфедераций-2017.
"Привет! Поздравляю всех с Днем русского языка. Не скучайте, скоро увидимся", - сказал Гильерме в видеообращении.
Всем привет от Гили из расположения @TeamRussia! И с днём русского языка 🇷🇺 pic.twitter.com/Ov0bfodZ81– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 6 июня 2017 г.
9 июня Россия проведет товарищеский матч против Чили, который станет последним в преддверии Кубка конфедераций.
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
- Локомотив М (футбол)
- Маринату Гильерме
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Чили (футбол)