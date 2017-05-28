Гильерме: "Не привык к жаре, ведь я давно живу в России"

Голкипер сборной России и "Локомотива" Гильерме после тренировки национальной команды заявил, что очень хочет попасть на Кубок конфедераций-2017, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Игрок добавил, что он не привык к жаркой погоде Австрии, так как давно живет в России.

– Тут жарко, а вы в длинных штанах и футболке с рукавами. Вам холодно?

– Я все равно не привык к такой погоде, ведь я давно живу в России, - сказал Гильерме.

– Часть тренировки вы проводите в темных очках. Зачем?

– Это тренировка на концентрацию. Мелькает лампочка, которая мешает ловить мяч.

– Понятно, что первым номером остается Акинфеев. Трудно мотивировать себя в такой ситуации?

– Мотивация у меня высокая. Я очень хотел попасть в эту команду, сыграть на Кубке конфедераций. Это моя главная мотивация. Отдаю все силы на тренировках.

– Чем вы занимаетесь после тренировок?

– После обеда обычно спим. Потом кто-то идет в бассейн, на массаж. На прогулки сил не хватает.

После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России