20:12 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Германия хочет привезти в Россию на Кубок конфедераций смешанный состав

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев примет в субботу участие в жеребьевке Кубка конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Говоря о предстоящем летом турнире, рулевой чемпионов мира-2014, чьи слова приводит dfb.de, перед вылетом в Казань сказал: "Мы привезем многих молодых футболистов, некоторых игроков основного состава побережем, но также привлечем в команду нескольких широко известных игроков".

В составе делегации Германского футбольного союза, которая примет участие в жеребьевке, также менеджер немецкой сборной Оливер Бирхофф и заместитель генерального секретаря союза Ральф Кетткер. В ходе поездки предполагается также осмотреть возможные места проживания и тренировок бундестим.

Как пишет faz.net, такие испытывающие большие нагрузки топ-звезды, как Езил, Кроос или Хедира, а также некоторые лидеры "Баварии" будущим летом должны быть освобождены от участия в турнирах. Немецкие СМИ также сообщают, что Виталий Мутко не в восторге от того, что Германия может прибыть на Кубок конфедераций не в сильнейшем составе. Руководитель российского футбола собирается встретиться с Левом, чтобы узнать, какой будет немецкая сборная летом в России. (Ефим ШАИНСКИЙ)

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (4)
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механик39

Мутко возмущен ,что наша сборная выставит игроков мирового уровня ( Тарасов ,Кокорин ,Дзюба ) , а немцы каких то там чемпионов мира .

21:58

Ботаникум

ЮКИ + + + Опередил меня с ТАКИМ предположением!

21:02

serzheo

Шапки ушанки пусть наденут.

20:48

ЮКИ

тьфу,блин!я грешным делом подумал,что тёток футбольных привезёт!для россбродной был бы самый раз!

20:29

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