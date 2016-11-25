Германия хочет привезти в Россию на Кубок конфедераций смешанный состав

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев примет в субботу участие в жеребьевке Кубка конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Говоря о предстоящем летом турнире, рулевой чемпионов мира-2014, чьи слова приводит dfb.de, перед вылетом в Казань сказал: "Мы привезем многих молодых футболистов, некоторых игроков основного состава побережем, но также привлечем в команду нескольких широко известных игроков".

В составе делегации Германского футбольного союза, которая примет участие в жеребьевке, также менеджер немецкой сборной Оливер Бирхофф и заместитель генерального секретаря союза Ральф Кетткер. В ходе поездки предполагается также осмотреть возможные места проживания и тренировок бундестим.

Как пишет faz.net, такие испытывающие большие нагрузки топ-звезды, как Езил, Кроос или Хедира, а также некоторые лидеры "Баварии" будущим летом должны быть освобождены от участия в турнирах. Немецкие СМИ также сообщают, что Виталий Мутко не в восторге от того, что Германия может прибыть на Кубок конфедераций не в сильнейшем составе. Руководитель российского футбола собирается встретиться с Левом, чтобы узнать, какой будет немецкая сборная летом в России. (Ефим ШАИНСКИЙ)