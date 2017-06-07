Георгий Джикия: "Успехом сборной России будет считаться победа на Кубке конфедераций"

Защитник сборной России Георгий Джикия в интервью "Известиям" отметил, что будет считать хорошим результатом национальной команды на Кубке конфедераций победу. По словам игрока, на меньшее он не согласен.

– Насколько сложно в эмоциональном плане после триумфальной весны с ходу начать подготовку к важнейшему международному турниру?

– Вообще несложно — это моя работа. Прекрасно понимаю, что нужно оставить в прошлом чемпионство "Спартака". Сейчас важно полностью сосредоточиться на выступлениях за национальную команду и добиться с ней успеха.

— Что будет считаться успехом?

— Победа на Кубке конфедераций.

– На меньшее не согласны?

– Нет! Есть кубок, и мы хотим его взять, других вариантов нет. Иначе зачем вообще играть в футбол?

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России