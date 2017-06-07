07:15 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Георгий Джикия: "Успехом сборной России будет считаться победа на Кубке конфедераций"

Защитник сборной России Георгий Джикия в интервью "Известиям" отметил, что будет считать хорошим результатом национальной команды на Кубке конфедераций победу. По словам игрока, на меньшее он не согласен.

– Насколько сложно в эмоциональном плане после триумфальной весны с ходу начать подготовку к важнейшему международному турниру? 

– Вообще несложно — это моя работа. Прекрасно понимаю, что нужно оставить в прошлом чемпионство "Спартака". Сейчас важно полностью сосредоточиться на выступлениях за национальную команду и добиться с ней успеха.

— Что будет считаться успехом? 

— Победа на Кубке конфедераций. 

– На меньшее не согласны? 

– Нет! Есть кубок, и мы хотим его взять, других вариантов нет. Иначе зачем вообще играть в футбол?

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

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http://iz.ru/603067/cevastian-terletckii/dzhikiia

Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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