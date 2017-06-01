Георгий Джикия: "Сборная у нас боевая"

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия дал характеристику национальной команде, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Напомним, что сейчас команда проводит тренировочный сбор в Австрии.

– Потренировались хорошо, играли в футбол двумя командами, все мысли сейчас о сборной, – сказал Джикия. – Готовимся, состояние хорошее.

– Охарактеризуйте сборную России одним словом?

– Боевая.

После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

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