Георгий Джикия: "Лидеры сборной России - Акинфеев и Самедов"

Защитник сборной России и "Спартака" Георгий Джикия​ в интервью "СЭ" отметил, что не считает себя надеждой национальной команды. По его словам, в сборной есть лидеры, которые могут повести за собой.

– Селихов вас называл надеждой для сборной России на ЧМ-2018. Вы сами себя надеждой считаете?

– Я не Надежда, я Георгий.

– Трудно возразить.

– Со стороны виднее, я думаю. Меня вызывают в сборную, значит, тренеры в какой-то степени надеются. Я делаю свою работу, готов делать ее и дальше. Очень стараюсь. Еще недавно смотрел матчи сборной как болельщик, теперь я сам в сборной. Это вдохновляет.

– Кто лидер сборной?

– Когда играли Игнашевич и Березуцкий, думаю, они были лидерами. Сейчас есть Игорь Акинфеев. Настоящий лидер, настоящий капитан. Он и Александр Самедов – те люди, которые могут за собой повести. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)