02:55 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Георгий Джикия: "Черчесов и его помощники четко знают, что делать"

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Защитник сборной России и "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" отметил, что тренерский штаб национальной команды грамотно доносит свои требования до игроков. По его словам, теперь все в руках самих футболистов.

– В чем особенность тренера Черчесова?

– Станислав Саламович и его помощники четко знают, что делать. Очень важно, когда игроки понимают, что, как и зачем. Поэтому стараемся выполнять все требования. Доносят их до нас грамотно, так что теперь все в наших руках.

– С Черчесовым не говорили о вашей роли в сборной?

– Нет. Я с такими вопросами к тренерам не подходил. Куда меня поставят, там и буду играть.

– Даже в атаке?

– Два года назад с "Ростовом" выходил на правом фланге, но через 30 минут ушел с поля. Из-за травмы. Не самый удачный опыт.  (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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