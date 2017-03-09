Генсекретарь ФИФА: "Нет причин забирать у России чемпионат мира"

Генеральный секретарь Международной федерации футбольных ассоциаций Фатма Самура в ходе визита в Санкт-Петербург отметила, что в ФИФА видят, как трепетно Россия относится к организации Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, и стремятся минимизировать риски любого бойкота. 9 марта в Санкт-Петербурге празднуют 100 дней до старта Кубка конфедераций.

– Как вы относитесь к тому, что у России хотели отнять ЧМ и идут разговоры о его бойкоте со стороны ряда стран?

– Был справедливый процесс подачи заявок, и нет причин забирать у России чемпионат мира. Сегодняшнее мероприятие продемонстрировало, насколько Россия жаждет провести лучший Кубок конфедераций и чемпионат мира за всю историю. Мы стараемся минимизировать риски любого бойкота. Постарались укрепить отношения с болельщиками. Привлекаем СМИ во всем мире. Видим хороший уровень подготовки, в том числе и в плане безопасности. ФИФА делает все возможное, чтобы не было бойкота, и мы преуспеваем в этом. (Сергей ЦИММЕРМАН)