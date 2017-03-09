13:05 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Генсек ФИФА: "Болельщики "Зенита" долго ждали новый стадион, но это того стоило"

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Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура подчеркнула, что фанатам "Зенита" пришлось очень долго ждать постройки новой арены на Крестовском острове, но ожидания стоили этого. Строительство стадиона началось в 2007 году, общестроительные работы были закончены 29 января 2017-го.

- Мне радостно впервые побывать в этом историческом и культурном городе. Я несколько лет мечтала приехать сюда, и особенно приятно, что сейчас я совершаю это путешествие в роли генерального секретаря ФИФА, - приводит ТАСС слова Самуры. - Кубок конфедераций будет тем моментом, когда футбол займет центральное место в жизни России, а Санкт-Петербург будет его центром. Болельщикам "Зенита" пришлось долго ждать строительства нового стадиона, но это того стоило.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4080631

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