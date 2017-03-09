Генсек ФИФА: "Болельщики "Зенита" долго ждали новый стадион, но это того стоило"

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура подчеркнула, что фанатам "Зенита" пришлось очень долго ждать постройки новой арены на Крестовском острове, но ожидания стоили этого. Строительство стадиона началось в 2007 году, общестроительные работы были закончены 29 января 2017-го.

- Мне радостно впервые побывать в этом историческом и культурном городе. Я несколько лет мечтала приехать сюда, и особенно приятно, что сейчас я совершаю это путешествие в роли генерального секретаря ФИФА, - приводит ТАСС слова Самуры. - Кубок конфедераций будет тем моментом, когда футбол займет центральное место в жизни России, а Санкт-Петербург будет его центром. Болельщикам "Зенита" пришлось долго ждать строительства нового стадиона, но это того стоило.