16:41 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Геннадий Орлов: "Дзюбе нужно залечить травму, главная его цель – чемпионат мира"

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба должен пройти углубленное медицинское обследование, чтобы выявить причины травмы. Ранее стало известно, что форвард сборной России пропустит Кубок конфедераций из-за проблем со здоровьем.

– Дзюбу никак не могут вылечить, это какое-то хроническое заболевание, – приводит ТАСС слова Орлова. – Он уже целый год мучается, ему нужно сейчас серьезно обследоваться. Врачи бессильны, и это больше всего беспокоит. А что касается сборной, там тренер найдет замену – есть Федор Смолов, но у него другой стиль игры.

Два года они не могут разобраться, что за травма у Олега Шатова, и первая операция у Игоря Смольникова тоже была не слишком удачная. Все зависит от квалификации врачей, но, к сожалению, медицина не всегда может помочь. Главное – выяснить причину травмы Артема, понять что к чему, ему нужно вылечиться. Мы видели, что все время он мучился, что с поля часто уходил прихрамывая, все время испытывал какой-то дискомфорт. Как я понимаю, главная его цель – чемпионат мира 2018 года, поэтому надо серьезно подготовиться к сезону.

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http://tass.ru/sport/4307863

Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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