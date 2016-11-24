Генконсулы европейских стран в Петербурге хотят посетить стадион на Крестовском острове

Генконсул Словакии Аугустин Чисар во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко подчеркнул, что представители европейских стран, аккредитованные в Северной столице, выразили желание посетить строящийся стадион на Крестовском острове.

На встрече 19 консулов, включая представителей Греции, Франции, Польши, Германии и других стран. Дата посещения арены пока не определена.

- Мы все думаем, что будет такая возможность, многие мои коллеги попросили о возможности, чтобы генеральные консулы могли посмотреть футбольный стадион, который вот-вот будет открыт, - приводит ТАСС слова Чисара. - Надеюсь, представительство МИДа и комитет по внешним связям поможет нам организовать эту встречу.

Интерес к стадиону дипломат объяснил общим интересом к городу и его проблемам.

- Мы здесь живем, работаем, ценим историю и культуру города. Принимаем участие в мероприятиях города, живем его проблемами, интересуемся спортом", - подытожил генконсул.