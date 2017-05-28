Генконсул РФ в Зальцбурге посетил тренировку сборной России

Генконсул РФ в Зальцбурге Всеволод Василенко посетил тренировку сборной России в Тироле. Команда Станислава Черчесова в Австрии проходит подготовку к Кубку конфедераций-2017.

- Узнал, что наша сборная здесь и решил посетить, - цитирует ТАСС Василенко. - Поводом, во-первых, послужило то, что лично знаю Станислава Саламовича Черчесова еще по своим прежним командировкам, когда он здесь играл, а потом работал тренером. Плюс у меня были дела в Инсбруке, это недалеко, так что решил совместить.

Настроение у Черчесова бодрое, боевое. Как всегда, у него решительный настрой. Каждый талантливый футболист рано или поздно дорастает до таких высот, он всегда был требовательным футболистом, профессионалом. Удалось только немного посмотреть тренировку, но заметил, что атмосфера в команде нормальная, рабочая, желаю удачи нашей сборной на Кубке конфедераций.

После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

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