Сегодня. Нойштифт. Владимир ГАБУЛОВ прибыл на сбор в Австрии. Фото Твиттер сборной России.

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов прибыл в расположение сборной России, сообщает Твиттер национальной команды. 33-летний голкипер проводил стыковые матчи за место в премьер-лиге в составе тульского клуба против "Енисея" (1:2, 1:0).

Подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После ночного приезда Игоря Акинфеева и Габулова в составе теперь 28 футболистов. Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 игроков должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Напомним, после австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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