ФИФА: "Стадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно"

Пресс-служба ФИФА на странице организации в "Твиттере" выразила восхищение стадионом "Санкт-Петербург". Напомним, что новая арена примет матчи Кубка конфедераций-2017 предстоящим летом.
"Стадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно! Неужели уже лето?", – гласит сообщение ФИФА.
Напомним, что в субботу, 22 апреля, на новой арене будет сыгран первый официальный матч. В 24-м туре чемпионата России "Зенит" примет на стадионе "Санкт-Петербург" "Урал". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
👌🇷🇺Saint Petersburg Stadium's looking great! Is it summer yet?– FIFA.com (@FIFAcom) 17 апреля 2017 г.
📅 #ConfedCup match schedule ➡️ https://t.co/20Rq1bPkQz pic.twitter.com/aXYgDEHOzO
igorx70
С высоты птичьего полета выглядит красиво.Осталось проверить что внутри и как это работает.
19:59
баламошка
onlywhitespartak Внешне может и да мне интересно что там внутри ))///////////Пламя из трещин в земле вырывается и черти лапки свои и рожки высовывают.
19:20
onlywhitespartak
Внешне может и да мне интересно что там внутри ))
19:15
shpasic
какое лето? снег лежит!
19:04
Хряк
"Стадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно! Когда уже лето", – гласит сообщение ФИФА.---------------В ФИФА ни бэ-ни-мэ по русски??? Переведите про "когда уже лето")))
19:01
баламошка
Зато бабушкам приходится в старых панталонах ходить.
18:58