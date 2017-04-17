18:55 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

ФИФА: "Стадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно"

0
0
0
0
6

Пресс-служба ФИФА на странице организации в "Твиттере" выразила восхищение стадионом "Санкт-Петербург". Напомним, что новая арена примет матчи Кубка конфедераций-2017 предстоящим летом.

"Стадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно! Неужели уже лето?", – гласит сообщение ФИФА.

Напомним, что в субботу, 22 апреля, на новой арене будет сыгран первый официальный матч. В 24-м туре чемпионата России "Зенит" примет на стадионе "Санкт-Петербург" "Урал". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

0
0
0
0
6
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

igorx70

С высоты птичьего полета выглядит красиво.Осталось проверить что внутри и как это работает.

19:59

баламошка

onlywhitespartak Внешне может и да мне интересно что там внутри ))///////////Пламя из трещин в земле вырывается и черти лапки свои и рожки высовывают.

19:20

onlywhitespartak

Внешне может и да мне интересно что там внутри ))

19:15

shpasic

какое лето? снег лежит!

19:04

Хряк

"Стадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно! Когда уже лето", – гласит сообщение ФИФА.---------------В ФИФА ни бэ-ни-мэ по русски??? Переведите про "когда уже лето")))

19:01

баламошка

Зато бабушкам приходится в старых панталонах ходить.

18:58

Материалы других СМИ