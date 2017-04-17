ФИФА: "Стадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно"

Пресс-служба ФИФА на странице организации в "Твиттере" выразила восхищение стадионом "Санкт-Петербург". Напомним, что новая арена примет матчи Кубка конфедераций-2017 предстоящим летом.

"Стадион в Санкт-Петербурге выглядит великолепно! Неужели уже лето?", – гласит сообщение ФИФА.

Напомним, что в субботу, 22 апреля, на новой арене будет сыгран первый официальный матч. В 24-м туре чемпионата России "Зенит" примет на стадионе "Санкт-Петербург" "Урал". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.