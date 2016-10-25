ФИФА сама оборудует российские стадионы системами для определения взятия ворот

Все стадионы, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира годом позже, Международная федерация футбола оборудует видеосистемами для определения взятия ворот.

– Это обязательно будет сделано. Уже в следующем году. Потом их, видимо, оставят до чемпионата мира. А перед первенством планеты установят и на всех других аренах, – пояснил член судейского комитета УЕФА и председатель судейского комитета РФС Николай Левников.

Напомним, что матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. (Александр БОБРОВ)