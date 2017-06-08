ФИФА получила автомобили для Кубка конфедераций

В четверг на стадионе "Спартак" состоялась церемония передачи автомобилей KIA и Hyundai организационному комитету Кубка конфедераций ФИФА-2017.

На площади перед стадионом в торжественной обстановке устроители презентовали модели спонсорских автомобилей и автобусов, которые будут перевозить во время турнира чиновников ФИФА, сборные, арбитров, почетных гостей и журналистов, а также рассказали о специфике работы. Начальник отдела маркетинговых мероприятий ФИФА Джей Нойхаус пояснил, сколько машин будет использовано на Кубке конфедераций.

– Всего планируем задействовать 84 автобуса и более 100 легковых автомобилей, – сказал Нойхаус. – Мы с нетерпением ждем старта, чтобы увидеть эти автомобили в деле. Интерес к предстоящим соревнованиям в России подогревается, и сейчас все больше зрителей хотят увидеть этот турнир. Просто замечательно, что люди из других стран узнают, насколько важно попасть на Кубок конфедераций.

– Будет ли выделена специальная полоса для транспорта ФИФА, чтобы игроки и организаторы ездили без пробок?

– У ФИФА нет такого требования. Матчи пройдут в одиннадцати городах и это, конечно, скажется на трафике. У нас не было таких обсуждений в прошлом и не знаю, будут ли в дальнейшем. Но могу отметить, что для арбитров предусмотрен эскорт. Он станет сопровождать судей от гостиницы до стадиона. Но дороги перекрывать не планируем.

– Чем этот Кубок конфедераций отличается от предыдущих?

– В Бразилии у нас было шесть новых стадионов, и существовали определенные проблемы с инфраструктурой. В России таких трудностей нет. Только в Петербурге новая арена, а остальные стадионы уже использовались раньше и обжиты.

Управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов отметил, что задействованные на Кубке конфедераций автомобили могут быть проданы как эксклюзивные, если на них распишутся футболисты.

– Через несколько дней начнутся соревнования, и мы увидим, как многие игроки оставят свой след в истории футбола, – заявил Мойнов. – Усилия нашей компании помогут сделать Кубок конфедераций одним из лучших в истории турнира. Предоставленные ФИФА машины после турнира вернутся к нам, и их можно будет купить. Если на каком-то автомобиле проедет, например, Криштиану Роналду, мы попросим его расписаться на капоте и продадим этот экземпляр как эксклюзив.

– Ваша компания проводила конкурс "Юный арбитр". Будут ли его участники задействованы на матчах Кубка конфедераций?

– Мальчик из России уже ездил на евротурнир в прошлом году и вынес мяч на первой игре нашей сборной. Сейчас будут участвовать одиннадцать детей, еще пятеро ребят приедут из других стран: из Германии, Испании, с Багамских островов и Малайзии. Могу отметить, что в этом году откликнулось еще больше детей. На матчи чемпионата мира команды также выведут юные арбитры. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)