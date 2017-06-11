ФИФА подтвердила продажу России прав на трансляции матчей Кубка конфедераций

ФИФА предоставила права на освещение Кубка конфедераций-2017 в России консорциуму "2Спорт2", представленный Первым каналом, ВГТРК и "Матч ТВ", сообщила пресс-служба организации в своем пресс-релизе. Данное соглашение обеспечит всестороннее освещение турнира по телевидению, в интернете, на мобильных платформах и радио. Отмечается, что все матчи Кубка конфедераций будут показаны бесплатно в прямом эфире.

– Мы рады сотрудничеству с такими известными партнерами в стране-организаторе для показа Кубка конфедераций-2017 бесплатно для зрителей. Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира–2018, – сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.