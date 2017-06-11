17:21 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

ФИФА опровергла информацию о бесплатной передаче прав на трансляцию Кубка конфедераций

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В пресс-службе ФИФА опровергли информацию о бесплатной передаче прав российским телеканалам на трансляции матчей Кубка конфедераций-2017. Ранее отмечалось, что права на показ Кубка достались консорциуму "2Спорт2" бесплатно. Все игры будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и "Матч ТВ", а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

– Информация о том, что права на показ матчей Кубка конфедераций были переданы российским телеканалам бесплатно, не соответствует действительности, – приводит "Р-Спорт" слова пресс-службы ФИФА.

Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

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Дополнительная информация

http://kk2017.rsport.ru/kk2017/20170611/1121609001.html

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

значит, вместе распилили)

17:31