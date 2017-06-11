ФИФА опровергла информацию о бесплатной передаче прав на трансляцию Кубка конфедераций

В пресс-службе ФИФА опровергли информацию о бесплатной передаче прав российским телеканалам на трансляции матчей Кубка конфедераций-2017. Ранее отмечалось, что права на показ Кубка достались консорциуму "2Спорт2" бесплатно. Все игры будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и "Матч ТВ", а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

– Информация о том, что права на показ матчей Кубка конфедераций были переданы российским телеканалам бесплатно, не соответствует действительности, – приводит "Р-Спорт" слова пресс-службы ФИФА.

Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России