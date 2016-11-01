15:19 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

ФИФА оплатит систему определения гола на Кубке конфедераций-2017

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что ФИФА возьмет на себя расходы по установке системы определения взятия ворот на Кубке конфедераций-2017. Подобная система была опробована на клубном чемпионате мира-2012 и использовалась на Кубке конфедераций-2013, ЧМ-2014, финале Лиги Европы-2016 и Euro-2016. Ранее ФИФА заявила, что на ближайшем Кубке конфедераций система также будет использоваться.

- ФИФА будет этим заниматься. А кто же еще? ФИФА проводит Кубок конфедераций и чемпионат мира, - цитирует ТАСС Мутко.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3750892

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