ФИФА оплатит систему определения гола на Кубке конфедераций-2017

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что ФИФА возьмет на себя расходы по установке системы определения взятия ворот на Кубке конфедераций-2017. Подобная система была опробована на клубном чемпионате мира-2012 и использовалась на Кубке конфедераций-2013, ЧМ-2014, финале Лиги Европы-2016 и Euro-2016. Ранее ФИФА заявила, что на ближайшем Кубке конфедераций система также будет использоваться.

- ФИФА будет этим заниматься. А кто же еще? ФИФА проводит Кубок конфедераций и чемпионат мира, - цитирует ТАСС Мутко.