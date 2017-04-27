ФИФА назвала арбитров на матчи Кубка конфедераций-2017

В преддверии Кубка конфедераций-2017 ФИФА определилась с именами 36 судей, которые будут обслуживать матчи в России, информирует официальный сайт международной федерации.

Главными судьями турнира будут: Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Бакари Гассама (Гамбия), Марк Вилльям Гайгер (США), Нестор Питана (Аргентина), Вильмар Ролдан (Колумбия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия) и Дамир Скомина (Словения). Отметим, что бригады состоят из трех арбитров, без дополнительных помощников за воротами.

В число 8 видеоарбитров вошли: Равшан Ирматов (Узбекистан), Маланг Дьедиу (Сенегал), Джаир Марруфо (США), Энрике Касерас (Парагвай), Сандро Риччи (Бразилия), Овидиу Хатеган (Румыния), Артур Диас (Потругалия), Клеман Турпен (Франция).

Добавим, что в число арбитров не вошел россиянин Сергей Карасев – с 20 мая по 11 июня он будет работать на матчах юниорского чемпионата мира-2017 в Корее.

Арбитры были выбраны Судейским комитетом ФИФА из числа кандидатов на обслуживание матчей чемпионата мира-2018 и представляют все шесть футбольных конфедераций. Судейские бригады прошли подготовку в рамках организованного ФИФА проекта: специальные семинары, включающие как теоретические, так и практические занятия, дали возможность судьям лучше подготовиться к чемпионату мира в России. Кроме того, за обучением и деятельностью судей постоянно следили ведущие инструкторы.

Арбитры Кубка конфедераций-2017 в России. Фото fifa.com

Подготовкой кандидатов руководили глава Судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина и глава Судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка. Главная задача этих двух специалистов – выбрать и подготовить лучших судей для обслуживания всех турниров ФИФА.

- Все эти арбитры являются кандидатами на обслуживание матчей главного футбольного турнира планеты, который пройдет в следующем году в России, и такой важный и представительный турнир, как Кубок конфедераций-2017, очень важен для их подготовки. Мы уверены, что они проведут матчи Кубка на самом высоком уровне, - сказал Коллина.

Арбитры, получившие назначение на матчи Кубка конфедераций, в ближайшее время пройдут интенсивную подготовку по программе Судейского департамента ФИФА. Она будет включать теоретические и практические занятия. Основной упор будет сделан на единую интерпретацию правил игры, последовательность решений, понимание футбола, чтение игры, выбор позиции на поле, командную работу и знакомство с различными вариантами футбольного менталитета.

- Мы готовимся так же, как футбольная команда, уделяя внимание единообразию и последовательности, принципам честной игры, защите игроков и тактическим особенностям. Впереди нас ждет важнейший турнир, в котором будут участвовать одни из лучших футболистов и команд мира, и мы должны соответствовать их уровню, – заявил Бузакка. – Мы будем работать в первую очередь над тактическими и техническими особенностями. Предстоящий этап подготовки очень важен, поскольку он поможет судьям предвидеть и предупреждать любые проблемы, которые могут возникнуть по ходу игры. Одна из главных задач судьи – быть в нужное время в нужном месте.

Кубок конфедераций-2017 в России станет исторической вехой в развитии футбольного судейства, поскольку здесь будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR). Она поможет главному арбитру при принятии решений, влияющих на исход матча. В ходе этого эксперимента видеопомощники будут находиться в комнате видеооператоров, где смогут получать доступ к изображениям со всех камер. Это позволит им сообщать главному арбитру матча информацию, которая поможет исправить очевидные ошибки в ситуациях, влияющих на исход матча. Они включают спорные ситуации при определении взятия ворот, удалении, назначении пенальти или неправильной идентификации игрока. Впрочем, последнее слово на поле, как и прежде, остается за главным арбитром, а видеопомощники, судьи на линии и резервный судья призваны помогать ему.

Помимо системы VAR, в ходе Кубка конфедераций-2017 главные арбитры смогут пользоваться системой определения взятия ворот (GLT).

Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.