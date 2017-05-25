ФИФА: "Граждане КНДР не работают на стройках объектов ЧМ-2018"

В ФИФА сообщили, что граждане КНДР не работают на строительстве объектов чемпионата мира 2018 года. Сегодня британское издание the Guardian опубликовало выдержки из ответа главы ФИФА Джанни Инфантино на запросы руководителей футбольных федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии о нарушении прав рабочих при строительстве стадиона "Санкт-Петербург".

В документе, в частности, утверждается, что специальная комиссия провела инспекцию строительства и действительно выявила определенные нарушения. Также подтвердилась информация о найме на работу граждан КНДР. ФИФА немедленно связалась с генеральным подрядчиком, чтобы устранить все проблемы.

– ФИФА и локальный оргкомитет стали проводить систематические проверки присутствия северокорейских рабочих на всех строительных площадках чемпионата мира, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы ФИФА. – Проверки, в частности, включали требования к генеральным подрядчикам предоставлять письменные заявления о присутствии на стройках граждан КНДР. На сегодняшний день ФИФА не нашла каких-либо доказательств того, что граждане КНДР работают на строительных площадках объектов чемпионата мира. Если же доказательства этого будут найдены, то ФИФА в рамках своей системы мониторинга предпримет необходимые меры для решения данной проблемы.

ФИФА решительно осуждает любые нарушения прав человека, связанные с ее деятельностью, и в сотрудничестве с международными и национальными профсоюзами продолжит следить за любым несоблюдением прав работников вне зависимости от их гражданства.

Во время инспекционного визита в ноябре прошлого года группа мониторинга ФИФА обнаружила свидетельства присутствия северокорейских рабочих. Затем группа предприняла усилия, чтобы получить дополнительную информацию об их труде и условиях жизни, признавая потенциальные проблемы привлечения работников из этой страны. После инспекционного визита результаты были обговорены с соответствующими компаниями. Во время последней инспекции в марте, группа мониторинга не нашла доказательств присутствия северокорейских рабочих на строительной площадке и пришла к выводу, что ни один северокорейский рабочий там больше не работает, этот вывод подтверждается информацией, полученной отдельно от Wood Workers’ International (BWI).

"Ущемление", вероятно, слишком громкое слово и является интерпретацией Guardian, но это не то, о чем сообщили мы.

Напомним, что арена "Санкт-Петербург" примет матчи Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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