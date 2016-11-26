19:33 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Фернанду Сантуш: "Россия – фаворит Кубка конфедераций"

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после жеребьевки Кубка конфедераций сообщил, что считает россиян фаворитами турнира, передает из Казани спецор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Португальцы попали в одну группу с Россией, Новой Зеландией и Мексикой.

– Тяжелая группа. Начиная с России, которая является страной-организатором с новым тренером и большими амбициями. Россия – один из фаворитов турнира. Отличные футболисты, хороший тренер. Могу отметить и Мексику, которая имеет опыт победы в Кубке Конфедераций. Ну, и здорово мотивированная Новая Зеландия. Интересная группа.

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