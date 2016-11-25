12:45 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Фернанду Сантуш примет участие в семинаре для представителей команд-участниц Кубка конфедераций-2017

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прилетел в Казань, передает из столицы Республики Татарстан спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Специалист примет участие в семинаре для представителей команд-участниц Кубка конфедераций-2017. Мероприятие состоится в Казанской Ратуше.

Отметим, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов тоже уже прибыл в Казань утренним рейсом из Москвы и также примет участие в мероприятии. В семинаре также участвуют главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио и рулевой новозеландской команды Энтони Хадсон. Йоахим Лев, возглавляющий сборную Германии, должен прилететь в Казань вечером.

 

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
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