Фернанду Сантуш: "Португалия может выиграть Кубок конфедераций"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что национальная команда может побороться за победу в Кубке конфедераций. В групповом турнире чемпионы Европы сыграют с Мексикой (18 июня, Казань), Россией (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Новой Зеландией (24 июня, Санкт-Петербург).

– Этот турнир будет сложным, но Португалия находится в числе претендентов на титул, – приводит Ahram слова специалиста. – Наша цель – это победа в каждом отдельном матче. Год назад я сказал, что наша команда собирается выиграть чемпионат Европы. Мы не были фаворитами, но одними из претендентов на победу. Аналогичная ситуация наблюдается и сейчас.

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