Фернанду Сантуш: "На данном этапе сезона нет игроков, которые готовы к Кубку конфедераций на сто процентов"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш считает, что в его команде нет игроков, которые после окончания сезона имеют стопроцентную готовность. Португальцам предстоит матч отборочного турнира ЧМ-2018 с Латвией, после чего они отправятся на Кубок конфедераций в Россию.

– Нет ничего нового в том, что никто сейчас не на пике, – цитирует A Bola Сантуша. – На данном этапе сезона нет игроков, которые готовы на сто процентов. Это невозможно. Физическую усталость приходится преодолевать морально-волевыми качествами. Я знаю, что мои игроки на это способны.

Криштиану Роналду? Это лучший игрок в мире. Я говорю об этом на протяжении пяти или шести лет. Он отличный капитан, который ведет за собой лучших игроков.

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