Фернанду Сантуш и Жоау Пинту представят Португалию на жеребьевке Кубка конфедераций

Сборная Португалии на жеребьевке Кубка конфедераций 2017 года будет представлена главным тренером Фернанду Сантушем, а также членом правления федерации Жоау Пинту и спортивным директором Карлушем Годинью, информирует ТАСС. Сборная Португалии выступит на Кубке конфедераций как чемпион Европы 2016 года. Жеребьевка турнира пройдет в субботу в Казани.

На данный момент определены семь участников турнира из восьми. На турнире сыграют сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии. Последняя команда-участница определится по итогам Кубка африканских наций 2017 года, финал которого запланирован на 5 февраля.

