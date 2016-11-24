16:07 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Фернанду Сантуш и Жоау Пинту представят Португалию на жеребьевке Кубка конфедераций

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Сборная Португалии на жеребьевке Кубка конфедераций 2017 года будет представлена главным тренером Фернанду Сантушем, а также членом правления федерации Жоау Пинту и спортивным директором Карлушем Годинью, информирует ТАСС. Сборная Португалии выступит на Кубке конфедераций как чемпион Европы 2016 года. Жеребьевка турнира пройдет в субботу в Казани.

На данный момент определены семь участников турнира из восьми. На турнире сыграют сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии. Последняя команда-участница определится по итогам Кубка африканских наций 2017 года, финал которого запланирован на 5 февраля.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3810711

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